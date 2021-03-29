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- Kocaeli'de Bitcoin makinelerini çalan şüpheli yakalandı
Kocaeli'de Bitcoin makinelerini çalan şüpheli yakalandı
Çalıştığı firmadan 600 bin lira değerinde "Bitcoin mining" cihazları çalarak üretim yapmaya hazırlanan şahıs, gözaltına alındı.
- AA
- 29.03.2021 - 15:39
- Güncelleme : 29.03.2021 - 15:59
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Balçık Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma, 600 bin lira değerindeki 186 "Bitcoin mining" cihazının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar sonrası harekete geçen JASAT dedektifleri, hırsızın firmada çalışan A.K. olduğunu tespit etti.
ÜRETİM YAPMAK İÇİN DEPO KİRALADI
A.K.'nin, cihazların bir kısmını kiraladığı kamyonete yükleyerek Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki depoya götürdüğü ve çaldığı cihazlarla üretim yapmayı planladığı belirlendi.
Kocaeli'de Bitcoin makinelerini çalan şüpheli yakalandı VİDEO
CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ, ŞÜPHELİ YAKALANDI
Belirlenen depoya operasyon düzenleyen ekipler 186 cihazı ele geçirirken, A.K.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Cihazlar ise firmaya teslim edildi.