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    Kocaeli'de boğazı kesilen Nebahat'in katili sevgilisi çıktı

    Boğazı kesilerek öldürülen 35 yaşındaki Nebahar Er'in cinayete kurban gitmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, sevgilisi Celal Serçe'nin katil olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:01
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    Kocaeli'de boğazı kesilen Nebahat'in katili sevgilisi çıktı

    Kocaeli Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanda, dün sabah belediyede temizlik işçisi Celal Serçe'nin cesedi bulundu.

    Olay yerine otomobiliyle gelen Serçe'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiği belirlendi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kez akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi Bahar Sokak'ta yaşayan Celal Serçe'nin sevgilisi Nebahat Er'den haber alamayan yakınları, polise bildirdi.

    ÖNCE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, girdikleri evin oturma odasında Er'in cesediyle karşılaştı. Er'in, boğazı bıçakla kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

    KAYIP TELEFONU, SEVGİLİSİNİN EVİNDEN ÇIKTI

    Ekipler, 4 çocuk babası Celal Serçe ile eşinden boşanan Nebahat Er arasında ilişki olduğunu, Serçe'nin, Er'in boğazını keserek öldürdükten sonra aracıyla ormana gidip, kendisini vurduğunu tespit etti.

    CENAZE NAMAZININ ARDINDAN DEFNEDİLDİ

    Ayrıca Celal Serçe'nin kayıp cep telefonu da Nebahat Er'in evinde bulundu. Celal Serçe'nin cenazesi, bugün Körfez Çamlıtepe Mahallesi Kemal Sadi Şirin Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Nebahat Er'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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    Kocaeli de boğazı kesilen Nebahat in katili sevgilisi çıktı #10

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