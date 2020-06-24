Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular

Borç meselesi yüzünden bir şahsı iş yerlerinde dövüp yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde, bir kişinin zorla tutulduğu ve darbedildiği ihbarı alan polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sonucu darbedilen R.T. bir dolabın içinde yarı baygın halde bulunurken; E.T, M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

'BORÇ MESELESİ'

R.T.'nin, borç tahsili için olay yerinde yakalanan zanlılarca darbedildiği, zorla tutulduğu ve cep telefonunun gasbedildiği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.