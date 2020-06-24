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    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular

    Borç meselesi yüzünden bir şahsı iş yerlerinde dövüp yarı baygın halde dolaba koyan 1'i kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 24.06.2020 - 12:40
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    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular #1

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan iş yerinde, bir kişinin zorla tutulduğu ve darbedildiği ihbarı alan polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon sonucu darbedilen R.T. bir dolabın içinde yarı baygın halde bulunurken; E.T, M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. gözaltına alındı. İş yerindeki aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular #2

    'BORÇ MESELESİ'

    R.T.'nin, borç tahsili için olay yerinde yakalanan zanlılarca darbedildiği, zorla tutulduğu ve cep telefonunun gasbedildiği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular #3

    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular #4

    Kocaeli'de borçlu kişiyi darbedip, dolaba koydular #5

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