Kocaeli'de boşaltılan 12 binanın sakini, polis kontrolünde eşyalarını aldı

- Gebze'de çöken binanın ardından güvenlik nedeniyle çevredeki 12 bina boşaltıldı.
- Polis kontrolünde ailelere acil eşyalarını alma izni verildi, ancak saat 16.00'dan itibaren giriş yasaklandı.
- Çökme nedenini belirlemek için uzmanlar tarafından zemin incelemesi yapılıyor.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde, altında eczane bulunan 7 katlı bina, 2 gün önce sabah saat 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Binada kiracı olarak yaşayan 5 kişilik Bilir Ailesi enkaz altında kaldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, gün içinde Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir’in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı.
Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
Çalışmaların 19’uncu saatinde baba Levent Bilir (44) ve kısa süre sonra da anne Bilir’in cansız bedenleri bulundu.
Bilir Ailesi'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.
ÇEVREDEKİ 12 BİNA BOŞALTILDI
Çökmenin ardından tedbir amacıyla çevredeki 12 bina boşaltıldı.
Belediye, bölgede yaşayan 45 aileye mesaj göndererek, “Saat 14.00-16.00 arasında emniyet ve zabıta gözetiminde evlerinize girip acil eşyalarınızı alabilirsiniz.” bilgilendirmesinde bulundu.
Vatandaşlar kimlik kontrolüyle binalara alınarak eşyalarını topladı. Saat 16.00 itibarıyla binalara yeniden giriş yasağı getirildi.
SİSMİK ÖLÇÜMLE İNCELEME
İnşaat, jeofizik mühendisleri ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti, enkaz alanı ve çevresinde sismik ölçüm yaparak zemin sağlamlığını inceledi.
Hazırlanacak bilirkişi raporuyla, binanın çökme nedeni kesinlik kazanacak.