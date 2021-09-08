Sokak ortasında karşılaştığı kocası tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.C. ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve çocuğunu okula bıraktıktan evine dönen G.C. isimli kadın, Hanedan Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu eşi Y.C. ile karşılaştı.

İkili arasında bir süre tartışma yaşandı.

SİLAHLA VURUP KAÇMAYA ÇALIŞTI

G.C., tartışmanın alevlenmesiyle yanındaki tabancayı çıkarıp eşine ateş etti. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, kaçmaya çalışan saldırganı ise çevredekiler yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı G.C., sağlık görevlilerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, eşi de gözaltına alındı.

Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşini vurdu VİDEO



"'YAKLAŞMA VURURUM' DEDİ"

Olay sırasında Y.C.'ye müdahale eden Murat Yeter, "Abla, can havliyle ağabeyin elindeki silaha sarıldı. Kapının önündeydim, silah ile ablanın sesini duydum. O sırada 'Ne oluyor?' dediğim anda ağabey, silahı bana da doğrulttu, 'Yaklaşma vururum’ dedi.

"DİKKATİ DAĞILINCA SİLAHI ALIP BAHÇEYE ATTIM"

O ara dikkati dağılınca abla, ağabeyin elindeki silaha vurdu ve silah önüme düştü. Silahı aldım, evimin bahçesine attım. Ondan sonra mahalleden arkadaşlar geldi, ağabeyin ayağı takılıp düştü. Abla da zaten yaralıydı, ambulansı aradık. Polisler geldi, ağabeyi polise teslim ettik." dedi.