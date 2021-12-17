Kocaeli'de bulunan kadını, eski sevgilisinin öldürdüğü belirlendi

Başından vurulmuş halde bulunan 29 yaşındaki Kezban Meşe'yi, eski sevgilisi K.A.'nın öldürdüğü ortaya çıktı. Şahsı bulabilmek için yüzlerce kamera tarandı.

Dün sabah saatlerinde, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde bulunan boş bir arazide bir kadın bulundu.

Vatandaşlar, 29 yaşındaki Kezban Meşe isimli kadının boş arazide başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde yattığını gördü.

Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı olarak ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YÜZLERCE KAMERA TARANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. 4 saat süren güvenlik kamera incelemesinin ardından cinayeti işleyen zanlının, K.A. (27) olduğu tespit edildi. Gebze'de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan zanlı, gözaltına alındı.





CESEDİ BOŞ ARAZİYE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Zanlının polis merkezindeki sorgusunda, Kezban Meşe'nin eski sevgilisi olduğunu, olay günü buluştuklarını, araçta yaşadıkları tartışma sonrasında bir anlık öfke ile tabancasını çıkartarak başına ateş ettiğini, daha sonra da panikle cesedi boş araziye attığını itiraf ettiği öğrenildi. K.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.



