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    Kocaeli'de 'Bununla işimiz var' denilerek bıçaklandı

    İzmit'te bankta alkol alan D.B. ve arkadaşının yanına gelen iki şahıs, D.B.'yi "Bununla işimiz var" deyip bıçakladı.
    • 03.01.2023 - 21:06
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    Kocaeli'de 'Bununla işimiz var' denilerek bıçaklandı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'ndeki Sümer Sokak'ta,  D.B. ve arkadaşı, bankta alkol almaya başladı.

    Tam o esnada, D.B. ve arkadaşının yanlarına iki şahıs geldi.

    Şahıslar, D.B.'nin arkadaşına "Bununla işimiz var" deyip, D.B'yi yaklaşık 50 metre ileriye götürdü.

    Bıçaklandı

    Ardından şahıslardan biri, D.B'yi karın bölgesinden bıçakladı. Arkadaşı ise D.B'nin kanlar içinde yerde kaldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    Kocaeli de Bununla işimiz var denilerek bıçaklandı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Seka Devlet Hastanesine götürdü.

    Şahıslar aranıyor

    İHA'nın haberine göre; polis, olay yerinden kaçarak uzaklaşan iki şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de Bununla işimiz var denilerek bıçaklandı #2

    Kocaeli de Bununla işimiz var denilerek bıçaklandı #3

    Kocaeli de Bununla işimiz var denilerek bıçaklandı #4


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