Yevmiyeli çalıştıkları kasaba girip 470 kilogram et çalan 2 kişi, çalıntı etleri başka bir kasaba sattı. Etleri çalan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi Ata Caddesi üzerindeki bir kasabın deposuna, 25 Aralık saat 02.50 sıralarında hırsız girdi.

Hırsızlar, 70 bin lira değerinde 435 kilo et çalıp olay yerinden ayrıldı. Kasap Hamdi Kaya, sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu görüp güvenlik kameralarını inceledi.

Hırsızların 3 gündür yanında yevmiyeli olarak çalışan Ş.P. ve E.P. olduğunu gören Kaya, durumu polise bildirdi.

Çalıntı etleri aynı gece başka kasaba sattılar

DHA’nın haberine göre; olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızların çaldıkları etleri aynı gece 04.00 sıralarında Gölcük ilçesindeki başka bir kasaba sattığını belirledi.

Hırsızlar polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı etleri imha etti

Etlerini geri alan kasap Hamdi Kaya ise, etler hijyenik ortamdan çıktığı için ürünleri imha etti.

Kocaeli’de, çalıştıkları kasaptan 470 kilogram et çaldılar VİDEO



“Etler yerlere süründüğü için biz geri kabul etmedik”

Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan kasap Hamdi Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sabah 6 sıralarında dükkana geldiğimde, deponun kapısı açıktı. Kapağı yerden 1 metre kadar kaldırmışlar. Demirle kaldırıp altından girmişler. İlk kaburgaları çalmışlar. Sonra yanlarında getirdikleri poşetlere antrikotları doldurmuşlar. 30-35 kilo kadar hazır ciğer vardı. Onları almışlar. Bunları arabaya doldurup direkt Gölcük'teki bir kasaba götürmüşler. O vatandaş da bu etleri gece saat 04.00'te teslim almış. Bir gün sonra etler sana gelmiş diye aradığımda, haberinin olmadığını söyledi. 'Nasıl haberin olmaz? Gece 04.00'te sen almışsın' dediğimde, bu sefer 'Gel etlerini al' dedi. Onun getirmesi gerektiğini söyledim. Fakat etler yerlere süründüğü için biz geri kabul etmedik.





“80 bin TL'ye yakın bir zararımız var”

Toplamda 220 kilo kaburga, 200 kiloya yakın antrikot, 30-35 kilo ciğer, 20 kilo kuzu gerdanı almışlar. Bir numune ciğeri de doğramışlar. Sanırım ikinci kez gelmeyi planlamışlardı, ama gelemeden yakalandılar. Bu etlerin piyasa değeri aşağı yukarı 70 bin TL civarında. Kırdıkları kameralar da 9 bin TL tutuyor. Toplamda 80 bin TL'ye yakın bir zararımız var. Bu kişiler, daha önce gelip bizde yevmiye ile çalışan kişiler.”