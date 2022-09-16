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- Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı
Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı
- 16.09.2022 - 13:06
- Güncelleme : 16.09.2022 - 13:12
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 yaşındaki H.C., motosikletiyle kağıt ve hurda toplamak için inşaat alanına geldi.
Buradaki iskelelerin arasına giren genç, demirleri almak isterken parmaklarını sıkıştırdı.
Çevredekiler ihbarda bulundu
Acı içinde bağıran şahsın sesi çevredekiler tarafından duyuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Harekete geçen ekipler, şahsın parmaklarını kurtardı.
Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı VİDEO
Çelişkili cevaplar verdi
Ardından sağlık ekiplerine teslim edilen H.C., polis ekiplerinin "Orada ne arıyordun" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi.
Önce "Uyuyordum" diyen şahıs daha sonra "İçiyordum" cevabını verdi.
Hırsızlık yaptığı iddia edildi
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç hakkında bölgeye demir çalmak için geldiği iddia edildi.
İHA'nın aktarımına göre; olaya ilişkin inceleme başlatıldı.