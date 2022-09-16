Petrol
91.26
0.44%
Euro
18.2497
-0.08%
Dolar
18.2747
0.05%
Altın
976.59
-0.14%
Borsa
3371
0.00%
Bitcoin
366.351
-1.75%
BTXN Coin
7.25
12.05%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı

    İskele demirlerini çalmak için inşaat alanına gelen gencin parmakları demirlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere çelişkili cevaplar veren şahıs "Burada uyuyordum" dedi.
    • 16.09.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 13:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde 18 yaşındaki H.C., motosikletiyle kağıt ve hurda toplamak için inşaat alanına geldi.

    Buradaki iskelelerin arasına giren genç, demirleri almak isterken parmaklarını sıkıştırdı.

    Çevredekiler ihbarda bulundu

    Acı içinde bağıran şahsın sesi çevredekiler tarafından duyuldu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Harekete geçen ekipler, şahsın parmaklarını kurtardı.

    Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı VİDEO

    Kocaeli de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı #1

    Çelişkili cevaplar verdi

    Ardından sağlık ekiplerine teslim edilen H.C., polis ekiplerinin "Orada ne arıyordun" sorusuna da çelişkili cevaplar verdi.

    Önce "Uyuyordum" diyen şahıs daha sonra "İçiyordum" cevabını verdi.

    Kocaeli de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı #2

    Hırsızlık yaptığı iddia edildi

    İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç hakkında bölgeye demir çalmak için geldiği iddia edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı #3

    Kocaeli de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı #4


    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 16 Eylül 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Görüş Bildir