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Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı

Kocaeli'de hırsız çalmak istediği demirlere elini sıkıştırdı

İskele demirlerini çalmak için inşaat alanına gelen gencin parmakları demirlere sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere çelişkili cevaplar veren şahıs "Burada uyuyordum" dedi.