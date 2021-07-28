M.G. ve B.G. isimli şahıslar, caminin girişinde bulunan sadaka kutusundaki paraları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi’nde bulunan camiye giren iki şahıs, girişteki sadaka kutusuna yöneldi.

Dakikalar içinde sadaka kutusunun kapağını kıran şahıslar, cemaat tarafından hayır için bırakılan paraları da alıp olay yerinden uzaklaştı.

Cami imamının hırsızlığı fark etmesi ile durum polis ekiplerine bildirildi.

Gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler inceleme başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu sadaka kutusundaki paraların M.G. ve B.G. isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edildi.

Kocaeli’de camideki sadaka kutusunun çalınma anları kamerada VİDEO



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

M.G. ve B.G., adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.G. ve B.G. adliyeye sevk edildi.