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    Kocaeli'de camından fırladığı tırın altında kaldı

    Otobüse çarpan tırdaki Feride Koçer, yola fırlayarak eşinin kullandığı tırın altında kalıp, yaralandı.
    • DHA
    • 07.01.2022 - 10:35
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    Kocaeli'de camından fırladığı tırın altında kaldı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda yaşanan kazada, Soner Koçer yönetimindeki tır, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. yönetimindeki otobüse yandan çarptı.

    ÖN CAMDAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ TIRIN ALTINDA KALDI

    Koçer’in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı tırın altına girdi.

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer’i sıkıştığı yerden kurtardı.

    Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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