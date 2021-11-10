Kocaeli’de can kaybı 3’e yükseldi

Öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada yaralan ve hastanede tedaviye alınan bir öğrencinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde önce Birsen Giriş (51) isimli bir kadına çarptı.

Ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, midibüsüyle takla atarak dere yatağına uçtu.

Saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR 3 SAATTE KURTARILDI

Serviste bulunan 21 kişi ve servisin çarptığı kadın yaralandı. Serviste sıkışan yaralılar, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tek tek çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Servis sürücüsü ise sıkıştığı yerden 3 saatlik bir çalışmanın ardından kurtarıldı.

2’Sİ ÖĞRENCİ, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrasında servis midibüsünün çarptığı Birsen Giriş, serviste bulunan öğrencilerden Mert Efe Akıllı ve Esma Nur Avcı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

19 kişinin hastanelerde tedavisine devam edildiği öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.