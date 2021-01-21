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    Kocaeli'de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu

    Polis ekiplerinin durdurduğu otobüste yapılan arama sırasında, makinelerde kullanılan çarkların içerisine gizlenmiş 38 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:17
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    Kocaeli'de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, TEM otoyolunda takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurdu.

    Park alanına çekilen otobüste ve bagajında narkotik köpeği ile arama yapıldı.

    OTOBÜSTEN ÇARK İNDİRİLDİ

    Köpeğin bagajdaki poşetlere sarılı büyük çarklara tepki vermesi üzerine çarklar indirildi.

    31 PAKET AFYON SAKIZI BULUNDU

    Makinelerde kullanılan çarkların kapakları açıldığında, içerisinden 31 paket halinde 38 kilo 550 gram afyon sakızı çıktı.

    2 GÖZALTI

    Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

    Kocaeli de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu #1

    Kocaeli de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu #2

    Kocaeli de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu #3

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    Kocaeli de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu #5

    Kocaeli de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu #6

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