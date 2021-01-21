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- Kocaeli'de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu
Kocaeli'de çarkların içine gizlenmiş afyon sakızı bulundu
Polis ekiplerinin durdurduğu otobüste yapılan arama sırasında, makinelerde kullanılan çarkların içerisine gizlenmiş 38 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.
- DHA
- 21.01.2021 - 15:52
- Güncelleme : 21.01.2021 - 16:17
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, TEM otoyolunda takibe aldığı bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Park alanına çekilen otobüste ve bagajında narkotik köpeği ile arama yapıldı.
OTOBÜSTEN ÇARK İNDİRİLDİ
Köpeğin bagajdaki poşetlere sarılı büyük çarklara tepki vermesi üzerine çarklar indirildi.
31 PAKET AFYON SAKIZI BULUNDU
Makinelerde kullanılan çarkların kapakları açıldığında, içerisinden 31 paket halinde 38 kilo 550 gram afyon sakızı çıktı.
2 GÖZALTI
Polis, 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma başlattı.