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    Kocaeli'de çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda seyir halindeki tıra saplanarak 500 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 20.10.2021 - 02:52
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    Kocaeli'de çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi

    Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu’nda plakası belirlenemeyen sürat motosikleti ile İstanbul istikametinde seyir halinde olan M.K., Kirazlıyalı mevkiinde B.A. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle motosikletin ön kısmı ve bacağı tırın dorsesine sıkışan sürücü, tırla birlikte 500 metre sürüklendi.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Diğer sürücülerin uyarısı ile tırın durmasının ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan ve ayağında kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

    Kocaeli de çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi #1

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    Kocaeli de çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi #3

    Kocaeli de çarptığı tıra ayağı sıkışınca 500 metre sürüklendi #4

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