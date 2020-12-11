Kocaeli'de çarptığı yaya ile birlikte restorana dalan otomobil kamerada

Kontrolünü kaybeden otomobilin, çarptığı yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdiği anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı.

Otomobil, yaya ile birlikte bir restoranın camından içeri girdi. Yaralanan yaya, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"KORKUNÇ BİR ANDI"

Kaza sırasında restoranda çalışan Davut Şentürk, yaşadığı korkuyu dile getirdi. Şentürk, “Bir ses duyduk. Arkamızı döndüğümüzde arkadaşımızı bir an havada gördük. Sonra da hızla araçla birlikte dükkanın içine camdan girdiler. Korkunç bir andı. Arkadaşımızın öldüğünü düşündük. Çok şükür sağlık durumu iyi.” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün aracın kontrolünü yitirmesi, çarptığı yayayla birlikte restorana girmesi yer aldı.

Kocaeli'de otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana girdi VİDEO

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