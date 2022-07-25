Gebze ilçesinde düzenlenen Ceza konserinde alkollü gençler kavga ederken, bir hayranı da Ceza’ya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

Ünlü rap sanatçı Ceza, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser verdi.

Mevlana Pazar Yeri’nde düzenlenen konsere on binlerce müziksever katıldı.

Alkollü gençler ortalığı karıştırdı

Konser sırasında alkollü oldukları öğrenilen gençler arasında tartışma çıktı.

Daha da büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Güvenlik görevlileri gençleri ayırabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Bir hayranı Ceza'nın olduğu sahneye çıktı

Bu sırada sahnede yer alan Ceza da, kavga eden şahıslardan sakinleşmelerini istedi.

Bir hayranı ise ünlü sanatçıya sarılabilmek için kendisini sahneye attı.

İHA'nın aktardığına göre Ceza’nın yanına kadar giden şahıs, görevliler tarafından sahneden indirildi.

Kocaeli'de Ceza konserinde kavga çıktı VİDEO