Kocaeli’de cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı

Girdikleri iki ayrı evden halıdan güvenlik kamerasına kadar ne bulursa çalan 2 hırsız, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Hırsızlardan birinin cezaevinden izinli çıktığı belirlendi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Karaahmetli Mahallesi'nde bulunan iki ayrı evin balkon pencerelerini kıran hırsızlar, içeriye girdi.

Hırsızlar girdikleri evden 2 adet televizyon, kamera kayıt cihazı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, halı, battaniye, ütü, radyo, CD oynatıcı, uydu alıcı cihazı, toplam değeri 8 bin TL olan bir adet televizyon ile güvenlik kameralarını alarak dışarı çıktı.

Çaldıkları eşyaları battaniyeye sararak arabaya koyan hırsızlar, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için takip başlattı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince yapılan takip sonrasında evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen İ.H. ve H.T. isimli 2 zanlı, olay yerinden 3 kilometre uzaklıktaki Oluklu mevkisinde yapılan operasyon sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürülen zanlılardan İ.E.'nin ise cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.

Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan İ.E. ve H.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.