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    Kocaeli'de çıkan orman yangınına sağlık çalışanları müdahale etti

    Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaparken, alevlerin yayılması engellendi.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 18:56
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    Kocaeli'de çıkan orman yangınına sağlık çalışanları müdahale etti

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Dilovası Devlet Hastanesi'nin yanındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

    SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    Çıkan yangına ilk müdahaleyi sanayi tipi yangın söndürme tüpleriyle, sağlık çalışanları yaptı.

    Alevlere müdahale edilerek büyümesi engellenirken, olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

    Zamanında yapılan müdahale sayesinde alevler yayılmazken, sadece küçük bir alanda ağaçlar yandı.

    Kocaeli de çıkan orman yangınına sağlık çalışanları müdahale etti #1

    Kocaeli de çıkan orman yangınına sağlık çalışanları müdahale etti #2

    Kocaeli de çıkan orman yangınına sağlık çalışanları müdahale etti #3

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