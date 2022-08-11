Kocaeli'de çıkan tartışmada boğazından bıçaklandı

Kocaeli'de gençler arasında çıkan tartışmada bir genç boğazından bıçaklandı. Yaralı genç hastaneye sevkedildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Mahallesinde, Osman Badraslı Parkı üzerinde bir grup genç arasında tartışma çıktı.

Boynundan bıçaklandı

Tartışma yerini kavgaya bırakınca M.A.K. isimli 16 yaşındaki genç, ismi öğrenilemeyen kişi ya da kişiler tarafından boynundan bıçaklandı.

Olaya karışanlar hızla bölgeden uzaklaşırken, M.A.K. da kanlar içerisinde Çelikel Sokak’a kadar yürüdü. Sokak üzerinde kendisini yere bırakmasının ardından durumu gören vatandaşlar sokağa geldi.





Hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, kan kaybeden genç için bir yandan tampon uygulanırken bir yandan da olay 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın gerçekleştiği parktan bıçak ele geçirdi. İsmi öğrenilemeyen şahıs ya da şahıslar da polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.





Olayla ilgili inceleme başlatıldı.