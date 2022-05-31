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    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi

    Spor salonunda aşık olduğu kadının sevgilisi tarafından bıçaklanan adam, hayatını kaybetti. Merhumdan para istediği öne sürülen kadın, 'Ben 3 istediysem o gözümü boyamak için 10 verdi' dedi.
    • 31.05.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 13:59
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    Kocaeli'de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Tatlı, 10 bıçak darbesiyle yerde kalırken, saldırgan ise iş adamına ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Tatlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, Tatlı’nın cipini Kocaeli fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu.

    Aşık olduğu kızın sevgilisi tarafından bıçaklandı

    Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı’nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.’nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi.

    Kocaeli de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi #1

    Suçunu itiraf etti: 3'ü de cezaevinde

    Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ile olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. Fıras S. suçunu itiraf ederken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve aileler katıldı.

    "Şerefim ve namusum için uğraşıyordum"

    Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Fıras S., "Cahit olaydan önce beni 3 defa başkalarına dövdürttü. Kendisinden kaçmama rağmen beni takip etti, kız arkadaşım Ceren’i de hem fiziksel hem de sanal alemde takip etti. Ceren’le evlilik yoluna girdiğimiz için bunu kaldıramadım. Cahit’le olay akşamı konuşmaya gittim. Telefonumu değiştirdiğim için kendisinin telefon numarasını bilmiyordum. Gittiğimde Cahit telefonla görüşüyordu. Ben şerefim ve namusum için uğraşıyordum. Cahit’i öldürmek için oraya gitmedim.

    Kocaeli de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi #2

    "Bıçağı beğendiğim için aldım"

    Olayın böyle gerçekleşeceğini bilemezdim, Cahit boğazıma yapıştı. Ceren’e Cahit’in evine gideceğimi söylemedim ancak oraya gideceğimi tahmin edebilirdi, ona konum atmıştım. Ceren’le birlikte bana bıçak aldığımız hususu da doğrudur ancak bıçağı beğendiğim için aldım." dedi.

    "Ben 3 istediysem, Cahit 10 gönderdi"

    Suçlamaları kabul etmeyen Ceren İ., "Fıras’ın yapacağı eylemden haberim yoktu, kendisi beni olaya dahil etmek istemektedir. Ali ve ben piyon olarak kullanıldık. Fıras planlı olarak bu cinayeti gerçekleştirmiştir. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum. Cahit’ten para istediğim doğrudur ancak ben 3 istediysem o benim gözümü boyamak için 10 gönderdi." şeklinde konuştu.

    Duruşma ertelendi

    Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

    Kocaeli de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi #3

    Kocaeli de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi #4

    Kocaeli de cinayet: Ben 3 istedim, gözümü boyamak için 10 verdi #5


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