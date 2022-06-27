Kocaeli'de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu

Kocaeli Gebze'de 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesiyle barışmak için davet üzerine evlerine gitti ancak evin önünden başından vuruldu.

Dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı.

Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi eve davet etti

Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Mehmet Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti.

Başından vurularak öldürüldü

Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.

Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.