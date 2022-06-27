Petrol
111.49
2.19%
Euro
17.5206
-1.72%
Dolar
16.5386
-2.05%
Altın
969.58
-2.27%
Borsa
2529
-0.97%
Bitcoin
348.196
-1.02%
BTXN Coin
7.12
-0.14%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kocaeli'de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu

    Kocaeli Gebze'de 19 yaşındaki Mehmet Tabak, birlikte yaşadığı ve 1 çocukları olan R.T.'nin ailesiyle barışmak için davet üzerine evlerine gitti ancak evin önünden başından vuruldu.
    • 27.06.2022 - 23:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu

    Dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Tabak, iddiaya göre R.T. ile tanışarak birlikte yaşamaya başladı.

    Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi eve davet etti

    Bu birliktelikten bir çocuğu olan Mehmet Tabak, R.T. ile evlenmek isterken, kızın ailesi izin vermedi. Mehmet Tabak ve ailesi birçok kez R.T.'nin ailesi ile görüşerek barışma girişiminde bulundu. Mehmet Tabak’ın yeniden görüşme talebi üzerine R.T.'nin ailesi evlerine davet etti.

    Başından vurularak öldürüldü

    Konuşmaya giden Tabak evin önünde başından vurularak öldürüldü. Tabak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak aralarında R.T.'nin babasının da olduğu aileden bazı kişileri gözaltına aldı.

    Mehmet Tabak’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Kocaeli de cinayet: Birlikte yaşadığı sevgilisinin ailesi başından vurdu #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ege'de, kaçak göçmenleri İHA tespit etti
    Gündem

    Ege'de, kaçak göçmenleri İHA tespit etti

    TİSK'ten asgari ücret açıklaması
    Ekonomi

    TİSK'ten asgari ücret açıklaması

    Görüş Bildir