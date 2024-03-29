Kocaeli'de cinayet! Çay ocağında oturan husumetlisini silahla vurdu Gölcük ilçesinde çay ocağında oturduğu esnada husumetlisinin tabancalı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İHA

Husumetli kavgasında kan aktı.

Bu kez adres Kocaeli.

Saat 15.00 sıralarında Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda meydana gelen olayda, Muzaffer Ece çay ocağında oturduğu esnada aralarında husumet bulunan Osman Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların isabet ettiği Ece kanlar içinde yere yığıldı. Osman Ç. ise kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ece, ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Ece hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde Osman Ç., Başikele ilçesinde yakalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)