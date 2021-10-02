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- Kocaeli’de cinayet: Evinde öldürüp kaçtı
Kocaeli’de cinayet: Evinde öldürüp kaçtı
Evinde tartıştığı kişiyi öldüren sonrasında da ciple kaçan saldırgan jandarma tarafından aranırken, cip terk edilmiş halde bulundu.
- İHA
- 02.10.2021 - 17:44
- Güncelleme : 02.10.2021 - 18:02
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkisinde kimliği belirsiz bir şahıs, 49 yaşındaki Cahit Tatlı’ya ait eve geldi.
İkili arasında yaşanan tartışmada kimliği belirsiz şahıs tarafından bıçaklanan Tatlı, kanlar içinde yerde kaldı.
Saldırgan ise Tatlı’ya ait lüks cipi, çalarak olay yerinden kaçtı.
CİPİ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tatlı’nın cansız bedeni morga kaldırılırken, inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cipi Kocaeli Fuarı arkasında bulunan tenis kortları mevkisinde terk edilmiş halde buldu.
Jandarma ekiplerinin kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışmaları sürüyor.