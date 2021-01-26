Kocaeli'de cinayet: Öldürme amacım olsa daha fazla ateş ederdim

Alacak verecek meselesi sebebiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık, “Öldürme kastım yoktu, öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık" dedi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oto tamirhanesi sahibi Erdem İyem ile Hızır Akgün arasında 5 Nisan 2020’de alacak verecek meselesi yüzünden çıktı.

Daha sonra iş yerine gelen Erdem İyem’in kardeşi Ertekin İyem de tartışmaya dahil oldu.

AYAĞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi sonrasında Erdem İyem, Hızır Akgün’ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Akgün, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İyem tutuklanırken, Erdem İyem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan Ertekin İyem’in, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve sanık Ertekin İyem katıldı. Duruşma, tanık Sinan G.’nin dinlenmesi ile başladı.

“ALKOL ALMIŞLARDI”

İki tarafı da tanıdığını söyleyen Sinan G., "Ben sanıkların yanında çalışıyorum. Olay olmadan 10 gün önce maktul iş yerine gelmişti. Yanında 4-5 kişi daha vardı. Alkol almışlardı. Bu sırada sanıkların evine daha önce yapılan saldırıları kendisinin yaptığını söyledi. Giderken de 'Kur'an çarpsın burayı havaya uçuracağım' şeklinde bir cümle kurdu." dedi.

“ÖLDÜRME AMACIM YOKTU, YOKSA DAHA ÇOK ATEŞ EDERDİM”

Savunmasında, ‘Benim öldürme kastım yoktu.’ diyen sanık Ertekin, "Zaten öyle bir amacım olsaydı daha fazla ateş edebilirdim, çünkü çok yakındık. Olaylar sebebiyle çok pişmanım. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.