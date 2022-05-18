Kocaeli’de cinayet sanığı: Söylediklerini kaldıramadım

Küçük yaşlarda kendisini istismar ettiğini öne sürdüğü kişiyi öldüren katil zanlısı, savunma yaptı. Zanlı, “Bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım” dedi.

Geçen yıl 8 Ekim'de Kenan Cesur (38), Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Atatürk Mahallesi'ndeki evinde pompalı tüfekle Ramazan Çar'ı (41) vurdu.

Evden çıkıp, kaçmaya çalışan Çar'ın arkasından giden Cesur, ateş etmeye devam etti.

Mezarlıkta yakalandı

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çar'ın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri de Cesur'u pompalı tüfekle birlikte birkaç sokak ilerideki mezarlıkta yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Cesur, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Kenan Cesur hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan dava, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşma salonunda tutuklu sanık Kenan Cesur, Ramazan Çar'ın ailesi ve avukatlar hazır bulundu.

“2 yıldır öldürmeyi düşünüyor olsaydım…”

Savunma yapan Cesur, “İfade verdiğimde uyuşturucu etkisindeydim. Bu sebeple maktulü 2 yıl önce öldürmeye karar verdiğimi söylediğim ifade doğru değildir. 2 yıldır öldürmeyi düşünüyor olsaydım şu ana kadar çok kez yapardım. Olay günü 500 TL vererek esrar aldım ve eve giderek içmeye başladım. Gün içinde uyuşturucu ve içki içtim. Bu süre zarfında kahveye gittim.

“Amcası istismarı biliyor ancak inkar ediyor”

Orada Ramazan Çar ile karşılaşınca eve geri döndüm. O da peşimden geldi. Küçükken maktulün bana yaptığı istismar aklımdan çıkmıyordu. Söylediği sözleri de kaldıramadım. Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle de bu olay gerçekleşti. Ramazan Çar'ın amcası, maktulün bana uyguladığı istismarı biliyor ancak inkar ediyor.” dedi.

Tanıklar dinlenecek

DHA’da yer alan habere göre avukat savunmaları ve Ramazan Çar'ın ailesinin şikayetlerini dinleyen mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Eylül'e erteledi.