Kocaeli'de cinsel istismar suçundan 18 yıl ceza alan sanığa tahliye

Oğlunun yüzde 70 zihinsel engelli kız arkadaşına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan sanık, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

2017 yılında Kocaeli’nin Derince ilçesinde, yüzde 70 engelli olan 16 yaşındaki H.A., iddiaya göre kendisini ’Eren’ ismiyle tanıtan erkek arkadaşı A.T.’nin babası Ş.T. tarafından cinsel istismara uğradı.

MİNİBÜSTE İSTİSMAR ETTİ

Olay günü oğlunun kız arkadaşı ile tanışmak amacıyla parka giden Ş.T’nin genç kızı servis minibüsüne aldığı, oğluyla evlenmek isteyip istemediğini sorduğu, daha sonra genç kızı kolundan tutup, minibüsün perdelerini de kapatarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ş.T., istismar olayından sonra genç kızı minibüsle aldığı yere geri bıraktı.

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AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Korktuğu için istismar olayını kimseyle paylaşamayan H.A., 1 buçuk ay sonra annesi Emine Çetin'le konuştu. Neye uğradığını şaşıran aile de polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Konunun yargıya taşınmasının ardından ise Ş.T. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Olaydan sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ş.T. ise 2019 yılının şubat ayında tutuklanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TEMYİZ SONRASI TAHLİYE KARARI

Dosyanın temyize gönderilmesiyle de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar bozuldu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin, dosya içeriğiyle çelişmesi sebebiyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı kanaatine vardı. Bu sebeple 8 Haziran 2021’de Ş.T’nin tahliyesine karar verildi.

KORUNMAK İÇİN KÖPEK ALDILAR

Ş.T’nin tahliye edilmesiyle korkan ve tedirgin olan aile ise tahliye kararına tepki göstererek yeniden şikayetçi oldu. Korkuyla kapılan anne ve genç kız, sanığın evlerine gelme ihtimaline karşı köpek sahiplendi.

"SESİ ÇIKMASIN DİYE ELİNİ AYAĞINI BAĞLAMIŞ"

18 yıl hapis cezası verilen sanığın, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Türkalay Aybek, "Ş.T.’nin oğlu, benim kızımın erkek arkadaşıymış. Ben bunu sonradan öğrendim. Kızım ve bu çocuk buluşuyorlarmış. Daha sonra Ş.T.’nin oğlu E.T. benim kızıma, "Babamla sen görüş, eğer onay verirse evleneceğiz" demiş. Sonra kızım da babasıyla görüşmüş. Babası Ş.T., kızımızı minibüse koymuş, sesi çıkmasın diye de elini, ayağını bağlamış. Kızım ilk başta korkudan 1-2 ay anlatamamış. Ama sonra annesine anlatmış, annesi de bana anlattı. Biz gereken işlemleri yaptık. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz."





"'ŞİKAYETÇİ OLMA EVLENELİM' DEDİ"

Olay tarihinde erkek arkadaşı E.T.’nin babası Ş.T. ile plan kurmuş olabileceğini belirten H.A. ise "Olay günü beni arabayla aldı, camlar filmliydi. Elimi, kolumu bağladı. Sonra beni aldığı yere bıraktı. "Şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi. Bizimkilere hemen anlatamadım. 1 ay sonra anlattım" diye konuştu.