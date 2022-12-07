Kocaeli'de cinsel istismara uğrayan 15 yaşındaki otizmli kız olayı anlattı

İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ, Kocaeli'de uğradığı cinsel istismar olayıyla ilgili "Evden kaçtım, beni zorla tıra bindirdi" dedi.

4 Nisan 2021'de Kocaeli'de meydana gelen olayda, İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden çıkan otizmli E.Z.İ. isimli kız, Kocaeli'de M.C. isimli kişinin tırına bindi.

İddiaya göre M.C., otizmli E.Z.İ.'ye cinsel istismarda bulunduktan sonra cep telefonuyla çektiği görüntüleri O.D. ve Ü.M. isimli kişilerle paylaştı.

4 gün tırda istismara uğradı

E.Z.İ.'nin bulunduğu tıra gelen O.D. ve Ü.M., para karşılığı otizmli kıza istismarda bulundu. 4 gün boyunca tırda istismara uğrayan kız, daha sonra Körfez ilçesinde bırakıldı.

Tır sürücüsü tutuklandı

Kızın ve ailesinin şikayeti üzerine M.C. ile kıza para karşılığı istismarda bulundukları öne sürülen O.D. ve Ü.M. gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından tır sürücüsü M.C. tutuklanırken, O.D. ve Ü.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sürücünün AIDS olduğu belirlendi

Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Tır sürücüsü M.C.'nin ise AIDS hastası olduğu belirlendi.

M.C. hakkında, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 'çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Mahkemede tutuklu sanık M.C., tutuksuz sanıklar O.D., Ü.M. ile taraf avukatları hazır bulunurken, E.Z.İ. ise İstanbul Adliyesi Adli Görüşme Odasından duruşmaya katıldı.

"Beni zorla tıra bindirdi, bana 'Benim esirimsin' dedi"

Mahkemedeki ifadesinde yaşananları anlatan otizmli E.Z.İ., "Evden kaçtım, yolda yürüdüğüm esnada M.C. beni zorla tıra bindirdi. Bana 'Sen benim esirimsin' dedi, müstehcen filmler izlemeyi teklif etti. 'Sen soyun, içerisi sıcak olur' dedi. Sonra klimayı açtı, ışıkları kapattı ve bana cinsel istismarda bulundu. Çok korktum. M.C. benim çıplak fotoğrafımı çekti. 'Gülümse, seni satacağım ve para kazanacağım' dedi." diye konuştu.

"Bana istismarda bulunup 80 lira verdiler"

E.Z.İ., ifadesinin devamında, "4 gün boyunca 3 kişi bana cinsel istismarda bulundu. Bana istismarda bulunan O.D. ve Ü.M., M.C.'ye toplam 80 TL verdi. M.C.'de o parayı bana verdi. Paraya ihtiyacım olduğu için aldım ancak isteyerek cinsel ilişkiye girmedim, zorla yaptılar. Daha sonra bana, ‘Seninle işimiz bitti' diyerek bıraktılar. Bir süre Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kaldım, şimdi ailemin yanındayım. Otizmliyim, ilaçla tedavi görüyorum." diye konuştu.

Tır sürücüsü: Kendi bindi araca, 18 yaşındayım dedi

Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.C., "E.Z.İ., kendi isteğiyle arabaya bindi, 18 yaşında olduğunu söyledi. Onun rızasıyla ilişkiye girdim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Cuma gece saat 01.00 sıralarında onu arabaya aldım cumartesi günü ise bıraktım." diye konuştu.

"Bana çıplak videosunu attı"

Tutuksuz yargılanan sanıklardan O.D. savunmasında, "M.C. bana E.İ.Z.'nin çıplak videosunu attı. Onunla telefonla konuştuktan sonra gelip beni aldı. M.C. bana kızın 18 yaşında olduğunu söyledi. Kızla ilişkiye girmedim ancak M.C.'ye 30 TL verdim." dedi.

"Kızla birlikte oldum hesabına 50 lira attım"

Tutuksuz sanık Ü.M. ise, "M.C. bana kızın çıplak videosunu attı. Kızla birlikte oldum, M.C.'nin hesabına 50 TL attım." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, sanık M.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.