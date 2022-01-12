Kocaeli'de cinsel istismardan yargılanan bakkal: Bana iftira atıyorlar

12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan mahallenin bakkalı, “Benimle husumetleri olduğu için bana iftira atıyorlar” diyerek kendini savundu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 11 yaşındaki kızı H.B.’yi markete göndermek isteyen baba T.B., kızının mahalle bakkalına gitmek istemeyerek ağlaması üzerine şüphelendi.

Baba T.B.’nin neden ağladığını sorması üzerine H.B., mahalle bakkalı S.K.’nin (24) özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

7 Ekim 2020 tarihinde durumu öğrenen baba T.B., jandarma ekiplerine şikayette bulundu.

İSTİSMAR KAMERA KAYDINDA

Yapılan şikayet sonrası cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

24 yaşındaki S.K.’nin bakkal dükkanında yapılan aramada, kamera kayıtlarına el konuldu.

Kamera kayıtlarında yapılan incelemede, S.K.’nin 2019-2020 tarihleri arasında 12 yaşından küçük 5 tane çocuğun popo ve göğüslerine dokunarak istismarda bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tespitin ardından S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUŞMADA SAVUNMA YAPTI

Sanık S.K. hakkında, “12 yaşından küçük çocuklara karşı zincirleme olacak şekilde cinsel istismar” suçundan dava açıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanmasına devam edildi.

“BENİMLE HUSUMETİ VARDIR BU SEBEPLE BANA İFTİRA ATMIŞTIR”

Duruşmaya tutuklu sanık S.K. ve taraf avukatları katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen S.K., “Daha önce dediğim gibi benim hiçbir suçum yoktur. Güvenlik kamera görüntülerini kendi ellerimle ben jandarmaya verdim ancak benim suçsuz olduğumu kanıtlayacak görüntüler maalesef çalışmıyor. Ben o görüntülerle suçsuz olduğumu ispatlayacağım. CD inceleme tutanağında görünen kişi benim ancak görüntüde herhangi bir cinsel eylemim bulunmamaktadır. Her ne kadar mağdurun babası T.B. kızının psikolojisinin bozulduğunu söylese de bu raporu mahkemeye sunmamıştır. T.B.’nin benimle husumeti vardır, bu sebeple bana iftira atmıştır. Beni şikayet ettikleri günün sabahında kızları H.B. benim dükkanıma güle oynaya gelerek alışveriş yaptı. Söylendiği gibi bir cinsel eylem olsa dükkanıma gelmezdi.” dedi.

ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.