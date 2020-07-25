Kocaeli'de cip bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan cipin bariyerlere çarpması sonucu kaza meydana geldi. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kaza meydana geldi.

Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanan 46 yaşındaki Bilal Yurt yönetimindeki araç, Manisa'dan Bolu'ya seyir halindeyken, D-130 kara yolu Ereğli Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

EŞİNİN AYAĞINA DEMİR SAPLANDI

Araçta sıkışan ve ayağına demir bariyerin parçası saplanan sürücünün 42 yaşındaki eşi Zeliha Yurt, itfaiyenin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Zeliha Yurt, ayağındaki demir parçasıyla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SÜRÜCÜ VE ÇOCUKLARI DA HASTANEYE KALDIRILDI

Hafif yaralanan sürücü ile çocukları 20 yaşındaki Furkan Yurt ve 9 yaşındaki Miraç Yurt da olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü.

MUHABBET KUŞLARI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Ailenin araçtaki "muhabbet kuşu" da ekiplerce alınarak polis merkezine götürüldü.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kara yolunun İzmit istikametinde kontrollü sağlanan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.