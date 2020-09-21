Kocaeli'de çocuğuna şiddet uygulayan baba yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bebek arabasından düşen çocuğuna uyguladığı şiddet güvenlik kamerasınca kaydedilen baba, gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün basında ve sosyal medyada yer alan "küçük çocuğa şiddet" konulu habere ilişkin görüntülerin yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelinin S.K, mağdurun da 2018 doğumlu çocuğu Y.A.K. olduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli baba, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÇOCUĞA ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

Sekapark'taki kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasındaki çocuğun yere düştükten sonra ayağa kalkması ve arabayı kullanan kişinin tokadıyla yeniden yere savrulması yer alıyordu. Kayıtlarda, daha sonra bu kişinin, yerden kaldırdığı çocuğu bebek arabasına bindirip yola devam ettiği görülüyordu.

Bebek arabasından düşen çocuğunu döven baba