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    Kocaeli'de çocuklar kavga etti, bir anne ile oğlu dayak yedi

    Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca ortalık karıştı. Aralarında 3 erkek bir kadının olduğu öfkeli şahıslar, anne ve oğlunu tekme tokat darbetti.
    • İHA
    • 02.11.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 14:38
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    Kocaeli'de çocuklar kavga etti, bir anne ile oğlu dayak yedi

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir sokakta oyun oynayan çocukların kavga etmesinin ardından devreye aileler girdi.

    Sesler üzerine sokağa çıkan Nurgül T. (42) ve oğlu Y.T. (12), Y.T., F.T., F.T. isimli 3 erkek ve bir kadın tarafından tekme tokat darbedildi.

    DARP RAPORU ALDI

    Anne ve oğlu korkuyla komşularının evine sığınırken, öfkeli şahıslar ise dakikalarca evin içine girmeye çalıştı.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

    Olay sonrası hastaneye kaldırılan Nurgül T. de darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

    GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

    Öte yandan olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, bir şüphelinin Nurgül T. ve oğlu Y.T.'yi ittirip, tekme tokat döverek başka bir evin bahçesine getirdiği, Nurgül T.'nin oğlunu korumaya çalıştığı ve korkuyla komşularının evine sığındığı görüldü.

    Aynı zamanda görüntülerde, kavgaya başka bir kadının da dahil olduğu, Nurgül T.'yi tehdit ettiği, diğer öfkeli saldırganların ise ısrarla evin içine girmeye çalıştıkları anlar da yer aldı.

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    Kocaeli de çocuklar kavga etti, bir anne ile oğlu dayak yedi #2

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    Kocaeli de çocuklar kavga etti, bir anne ile oğlu dayak yedi #5

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