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    Kocaeli'de çocukları taciz eden bakkal, tutuklandı

    Bakkal işleten 27 yaşındaki şahıs, yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunu taciz etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 15:36
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    Kocaeli'de çocukları taciz eden bakkal, tutuklandı

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşları 6 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunun aileleri, Yukarı Hereke Mahallesi’nde bakkal işleten S.K. hakkında, taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

    Jandarma ekipleri, şikayet üzerine soruşturma başlattı.

    Uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındıktan sonra S.K., gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Kocaeli de çocukları taciz eden bakkal, tutuklandı #1

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