Kocaeli'de çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

Boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu görmeye gittiği sırada kayınpederi ile tartışan Fikret Demiral, tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de yaşayan Fikret Demiral, boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 çocuğunu görmek için kayınpederinin Çayırova ilçesine bağlı Muammer Aksoy Caddesi’ndeki evine gitti.

Burada, Demiral ile kayınpederi Mehmet A. arasında tartışma çıktı.

DAMANIDI TÜFEKLE VURDU

Mehmet A., tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tüfeği ile damadına art arda kurşun yağdırdı.

Demiral kanlar içinde yere yığılırken, kayınpeder yakında bulunan Çayırova Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan Demiral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.