Euro
9.4762
0.31%
Dolar
7.813
0.53%
Altın
461.42
0.24%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
150.007
1.24%
EXEN Coin
10.80
-4.92%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Kocaeli'de çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

    Boşanma aşamasında olduğu eşi ve 2 çocuğunu görmeye gittiği sırada kayınpederi ile tartışan Fikret Demiral, tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.12.2020 - 16:48
    • Güncelleme : 05.12.2020 - 16:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü

    Kocaeli'de yaşayan Fikret Demiral, boşanma aşamasında olduğu eşi ile 2 çocuğunu görmek için kayınpederinin Çayırova ilçesine bağlı Muammer Aksoy Caddesi’ndeki evine gitti.

    Burada, Demiral ile kayınpederi Mehmet A. arasında tartışma çıktı.

    DAMANIDI TÜFEKLE VURDU

    Mehmet A., tartışmanın büyümesi üzerine evdeki tüfeği ile damadına art arda kurşun yağdırdı.

    Demiral kanlar içinde yere yığılırken, kayınpeder yakında bulunan Çayırova Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

    Kocaeli de çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırılan Demiral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de çocuklarını görmeye gelen damadını öldürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir