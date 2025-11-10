Kocaeli'de çöken binadan sağ kurtulan Dilara taburcu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim sabahı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı bina çöktü.

Enkazda anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybederken, 8 saatlik çalışmanın ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ çıkarıldı.

AİLESİNİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ

Psikologlar eşliğinde ailesini kaybettiğinin bilgisi verilen Dilara Bilir, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında taburcu edildi.

Dilara Bilir, taburcu olur olmaz kaybettiği ailesinin mezarlarını ziyaret edip dua etti. Dilara Bilir, mezarlık ziyaretinin ardından babaannesinin evine yerleşti.

ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU

Binanın çökmesiyle ilgili yapılan araştırmalar tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, "Binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş. Yıkılan binada ölüm vakaları olduğundan dolayı adli süreç devam ediyor. Bu adli süreçle beraber idari süreçte başlatılmış durumda" dedi.