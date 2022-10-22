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    Kocaeli'de dağ mantarı yiyen aile hastanelik oldu

    Dağdan topladığı mantarları eve getirip akşam yemeğinde yiyen aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
    • 22.10.2022 - 15:04
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 17:38
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    Kocaeli'de dağ mantarı yiyen aile hastanelik oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi mevkilerinde meydana gelen olayda 77 yaşındaki Celal T. dağda topladığı mantarları akşam yemeğinde pişirmek için eve getirdi.

    Mantarları yiyen 5 kişilik ailede kusma ve beraberinde baş dönmesi şikayeti başladı.

    Hastaneye kaldırıldılar

    Dağdan getirildiği için şüphe duyduğu mantarı yemeyen ve bu sebeple zehirlenmeyen Hatice T., yaşanan talihsiz olayı 112 Acil Yardım Merkezine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, mantardan zehirlenen; Celal T.'yi, eşini, oğlunu, gelinini ve 18 yaşındaki torununa ilk kontrolleri yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

    İHA'nın haberine göre, hastanede hala tedavileri devam eden aileden 4'ünün durumunun iyi olduğu fakat gelin Kevser T.'nin ise doktorlar tarafından gözlem altında olduğu öğrenildi.

    Kocaeli de dağ mantarı yiyen aile hastanelik oldu #1


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