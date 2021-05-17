Kocaeli’de damadı ile birlikte evini basan dünürünü bıçakladı

Kızının boşanma aşamasında olduğu eşinin babasını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı. Ağır yaralanan dünürün ameliyata alındığı öğrenildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, babası Murat G. ile birlikte kendisinden ayrılmak isteyen ve evi terk eden eşinin babası Yaşar L.’nin (45), Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak’taki evine gitti.

Evin önüne gelen Murat G. ile oğlu iddiaya göre, küfrederek, Yaşar L.’nin evinin kapısının camını kırdı.

EVDEN BIÇAKLA ÇIKTI

Evden eline aldığı bıçakla dışarı çıkan Yaşar L. ise bıçakla Murat G.’yi göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Murat G. kanlar içinde kalırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN DÜNÜR, AMELİYATA ALINDI

Daha sonra olay yerine gelen yakınları, Murat G.’yi kendi araçları ile İzmit’te bulunan özel bir hastaneye götürdü.

Durumu ağır olan Murat G., hastanede ameliyata alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Yaşar L.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.