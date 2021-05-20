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    Kocaeli’de damar yolu açan hemşireye yumruk attı

    Damar yolu açarken, çocuğunun canını yakıp, ağlattığı gerekçesiyle hemşireye yumruk atan baba, araya giren doktora da saldırdı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:55
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    Kocaeli’de damar yolu açan hemşireye yumruk attı

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan Muhammet Ç., gece rahatsızlanan çocuğunu Çayırova’daki tıp merkezine götürdü.

    Hemşire Serhat Özcanlı, tedaviye başlamak için damar yolu açarken, çocuk ağlamaya başladı.

    “SEN ÇEKİL, DOKTOR YAPSIN”

    Bunun üzerine Muhammet Ç., Özcanlı’ya "Canını yakıyorsun. Sen çekil, gelsin doktor yapsın" dedi. Hemşire Özcanlı, damar yolunu doktorun açmadığını belirtince, çocuğun babasıyla aralarında tartışma çıktı.

    Muhammet Ç.’nin yumruk attığı hemşire, yere yığıldı. Dr. Yılmaz Aydın, araya girmek isterken, Muhammet Ç., bu kez doktor ve hemşireyi darbetti.

    Kocaeli’de damar yolu açan hemşireye yumruk attı VİDEO

    SALDIRGAN HASTA YAKINI GÖZALTINA ALINDI

    Yakınları ve tıp merkezinde bulunanlar, babaya engel olmaya çalıştı. Şikayetçi olunması üzerine Muhammet Ç., gözaltına alındı.

    Muhammet Ç.'nin hemşireye yumruk attığı, Serhat Özcanlı'nın yere düştüğü ve arbede anları, sağlık merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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