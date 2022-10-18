Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü

Boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, yanında götürdüğü pompalı tüfekle dehşet saçtı. Cani koca, hem eşini hem de kayınpederini öldürdü.