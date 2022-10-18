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    Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü

    Boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine giden damat, yanında götürdüğü pompalı tüfekle dehşet saçtı. Cani koca, hem eşini hem de kayınpederini öldürdü.
    • 18.10.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:33
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    Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü

    Bugün bir kadın, yine boşanma öncesinde öldürüldü…

    Korkunç cinayet, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde işlendi.

    Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’ndeki eve gitti.

    Önce kayınpederini ardından eşini vurdu

    Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç’a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç’a ateş etti.

    Kocaeli de damat dehşeti: 2 ölü #1

    Baba ile kızı hayatını kaybetti

    İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

    Kocaeli de damat dehşeti: 2 ölü #2

    “Beni de vuracak diye aşağıya inemedim”

    Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, “Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum.” diyerek gözyaşı döktü.

    Polis, çifte cinayetin ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı.

    DHA’nın haberine göre Sorguç’un emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kocaeli de damat dehşeti: 2 ölü #3


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