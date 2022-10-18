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- Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü
Kocaeli'de damat dehşeti: 2 ölü
- 18.10.2022 - 16:10
- Güncelleme : 18.10.2022 - 16:33
Bugün bir kadın, yine boşanma öncesinde öldürüldü…
Korkunç cinayet, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde işlendi.
Ömer Sorguç, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı Beyza Sorguç ile konuşmak için kayınpederi Şahin Kılıç'a ait Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’ndeki eve gitti.
Önce kayınpederini ardından eşini vurdu
Burada eşi ile konuşmak istediğini söyleyen Ömer Sorguç, olumsuz cevap alınca aile üyeleriyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Ömer Sorguç, yanında getirdiği pompalı tüfekle binanın önünde bulunan kayınpederi Şahin Kılıç’a ve merdivenlerdeki eşi Beyza Sorguç’a ateş etti.
Baba ile kızı hayatını kaybetti
İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibi, baba ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Sorguç ile Kılıç'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
“Beni de vuracak diye aşağıya inemedim”
Kızı ve eşini kaybeden Ayşegül Kılıç, “Beni de vuracak diye aşağıya inemedim. Korktum.” diyerek gözyaşı döktü.
Polis, çifte cinayetin ardından kaçan Ömer Sorguç'u yakalayıp, gözaltına aldı.
DHA’nın haberine göre Sorguç’un emniyetteki işlemleri sürüyor.