Sakarya'da, Damla'yı öldüren av tüfeği ev sahibinin çıktı

Dini nikahla yaşadığı M.C.B. ile tartışan Damla Kuş’un ölümü ile ilgili av tüfeğinin, misafir kaldıkları evin sahibi M.C.'ye ait olduğu belirtildi. M.C.B., Kuş'un intihar ettiğini ileri sürdü.

Konya'ya cezaevindeki annesini görmek için yola çıkan Damla Kuş ile dini nikahla birlikte yaşadığı M.C.B. (23), Sakarya’nın Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir yakınlarının yanına uğradı.

Dün akşam saatlerinde, Damla Kuş ile M.C.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Damla Kuş, av tüfeğiyle vuruldu.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Damla Kuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Kuş'un cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Polis ekipleri, M.C.B. ve ev sahibi M.C.'yi gözaltına aldı.

Çeşitli suçlardan sabıkası olan, yaklaşık 6 ay önce cezaevinden çıkan M.C.B. ifadesinde, Damla Kuş ile tartıştıklarını, bu sırada av tüfeğini aldığını, 'Yapma' demesine rağmen kendisini vurarak intihar ettiğini iddia etti.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARININ İFADESİ ALINACAK

Gözaltına alınan M.C.’nin ise olay anında evde olmadığı belirtildi. Av tüfeğinin M.C.'ye ait olduğu belirlendi.

Damla Kuş ve M.C.B.'nin olay sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocukları, Sosyal Hizmetler görevlileri tarafından koruma altına alındı. Küçük çocuğun, pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.