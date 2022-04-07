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    Kocaeli'de dayakçı kocasını öldüren Damla'nın cezası belli oldu

    Yedi yıl önce kendisini darbeden kocasını piknik tüpü ve bıçakla öldüren Damla Kutulu, ikinci kez yargılanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:05
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    Kocaeli'de dayakçı kocasını öldüren Damla'nın cezası belli oldu

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Damla Kutulu, 2015 yılında, şiddet gördüğü eşi Fikret Kutulu'nun kafasına piknip tüpüyle vurup, 14 yerinden bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

    Damla Kutulu, cinayetin ardından meşru müdafaa koşulları kapsamında beraat ederken, Yargıtay ise kararı bozmuştu.

    Bunun üzerine Damla Kutulu'nun yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

    "Kocamın evine zorla gönderildim"

    Duruşmaya tutuksuz sanık Damla Kutulu ve avukatı katıldı.

    Söz alan Damla Kutulu, şunları söyledi:

    "Ben kızlarımın hayatını düşünüyorum. Bana sahip çıkacak hiç kimsem yoktu. Ailem evliliğim sırasında şiddet gördüğüm halde beni kocamın evine geri gönderdi. Beraatimi talep ediyorum.

    Kocaeli de dayakçı kocasını öldüren Damla nın cezası belli oldu #1

    "Öldürülmekten korktum"

    Amacım kesinlikle kendisini öldürmek değildi. Eşimin beni öldüreceğinden korktum. Olay günü feci bir şekilde dövdü, beni öldüreceğini söyledi. Kendi ve çocuklarımın hayatından endişe duyuyordum."

    Tahrik indirimiyle 15 yıl ceza aldı

    Mahkeme heyeti, Damla Kutulu'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Tahrik ve iyi hal indirimi de uygulayan heyet, Kutulu'ya 15 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

    Kocaeli de dayakçı kocasını öldüren Damla nın cezası belli oldu #2

    Kocaeli de dayakçı kocasını öldüren Damla nın cezası belli oldu #3


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