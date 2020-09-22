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    Kocaeli’de dedesini bıçaklayarak öldürdü

    Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen 31 yaşındaki zanlının ekmek bıçağı ile yaraladığı dedesi, hastaneye yetiştirilirken yolda can verdi. Katil zanlısı torun, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 12:04
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    Kocaeli’de dedesini bıçaklayarak öldürdü

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Sinanlıbilallı Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan Cavit Ö. (31), bilinmeyen nedenle aynı evde yaşadığı 87 yaşındaki dedesi Salim Ö.’yü ekmek bıçağıyla yaraladı.

    HASTANE YOLUNDA HAYATINI KAYBETTİ

    Kalbine yakın bölgeden yaralanan Salim Ö., haber verilmesi üzerine gelen 112 ekibi tarafından hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Cavit Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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