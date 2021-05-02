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- Kocaeli'de define ararken kayalıklardan düştü
Kocaeli'de define ararken kayalıklardan düştü
Define aramak için ormanlık alana giden Ramazan Elçin, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.
- DHA
- 02.05.2021 - 11:53
Kocaeli'nin Başiskale ilçesinde define aramaya giden 57 yaşındaki Ramazan Elçin, dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen Elçin'in cansız bedeni bulundu.
CENAZE GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
Arkadaşları, Elçin'in düştüğünü ekiplere haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Elçin'in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı.
Ramazan Elçin'in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.