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    Kocaeli'de define arayan kişi hayatını kaybetti

    Arkadaşları ile define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düştüğü iddia edilen 57 yaşındaki vatandaş, vefat etti.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 12:45
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    Kocaeli'de define arayan kişi hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Menekşe Yaylası bölgesinde 57 yaşındaki Ramazan Elçin, arkadaşları ile define aramak için ormanlık alana gitti.

    Bu sırada Elçin, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayı gören Elçin'in arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    CENAZESİNE ULAŞILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma arama ve kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ramazan Elçin’e ulaştı.

    Kocaeli de define arayan kişi hayatını kaybetti #1

    DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

    Yapılan kontrollerde Elçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra AKUT, jandarma arama ve kurtarma ve AFAD ekiplerince, ip yardımı ile Elçin'in cenazesi düştüğü yerden çıkartıldı.

    Kocaeli de define arayan kişi hayatını kaybetti #2

    MORGA KALDIRILDI

    Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından, Elçin’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de define arayan kişi hayatını kaybetti #3

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