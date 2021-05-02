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- Kocaeli'de define arayan kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de define arayan kişi hayatını kaybetti
- İHA
- 02.05.2021 - 12:45
Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Menekşe Yaylası bölgesinde 57 yaşındaki Ramazan Elçin, arkadaşları ile define aramak için ormanlık alana gitti.
Bu sırada Elçin, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayı gören Elçin'in arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
CENAZESİNE ULAŞILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma arama ve kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Ramazan Elçin’e ulaştı.
DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI
Yapılan kontrollerde Elçin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra AKUT, jandarma arama ve kurtarma ve AFAD ekiplerince, ip yardımı ile Elçin'in cenazesi düştüğü yerden çıkartıldı.
MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından, Elçin’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.