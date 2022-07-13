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    Kocaeli'de denizde boğulan 2 gence Sakarya'da veda

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayboldukları denizde cansız bedenleri bulunan 2 genç, memleketleri Sakarya’nın Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
    • 13.07.2022 - 19:29
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    Kocaeli'de denizde boğulan 2 gence Sakarya'da veda

    11 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Plajı'nda meydana gelen olayda, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı.

    3 arkadaştan ikisi hayatını kaybetti

    3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun(23) ise cansız bedenine ulaşıldı.

    Arama çalışmalarının devam ettiği Yunus Çakır’ın (23) cansız bedeni ise olaydan 2 gün sonra bulundu.

    Sakarya'da son yolculuklarına uğurlandı

    Girdiği denizden cansız bedeni çıkan Hacısüleymanoğlu ve Çakır, memleketi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’ne getirildi. Hacısüleymanoğlu öğlen, Çakır ikindi namazına müteakip Merkez Cami’nde kılınan namazın ardından cenazeleri Vakıf Mahalle Mezarlığına defnedildi.

    Kocaeli de denizde boğulan 2 gence Sakarya da veda #1

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