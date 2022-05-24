Kocaeli'de midye avcıları polis görünce kaçmaya çalıştı

İzinsiz midye toplayan şahıslara yönelik havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 kişiye idari işlem yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Ömer Türkçakal Bulvarı Kuş Cenneti mevkiinde yasak kum midyesi avcılığı yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda; Kocaeli Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı Kurbağa Adamlar ve polis botu ile bölgeye ulaştı.

Kaçacak delik aradılar

Dalgıç kıyafetleri ile midye toplayan S.C., M.P., M.D., M.P. ve E.Y. polisi karşılarında görünce suyun içinde kaçacak delik aradı.

İHA'nın haberine göre; Denizin içinde polis botunu görünce suyun içinde koşarak kaçmaya çalışan şahısları, karadan desteğe gelen Deniz Polisi'ne bağlı ekipler kıskıvrak yakaladı.

5 kişiye idari işlem

Şahıslara 1380 Su Ürünleri Kanununa muhalefetten idari işlem yapılırken, toplanan midyeler yaşam alanına geri bırakıldı.