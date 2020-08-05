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    Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi

    Denize girmek isterken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Hasan Can Koru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 16:33
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 16:33
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    Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi

    Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir plajda, eşiyle birlikte bir süre güneşlenen Hasan Can Koru, suya girmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi plajda yapılan 72 yaşındaki Koru'nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

    Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel hastaneye kaldırılan Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi #1

    Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi #2

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