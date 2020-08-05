- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi
Kocaeli'de denize girerken kalp krizi geçirdi
Denize girmek isterken kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Hasan Can Koru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- DHA
- 05.08.2020 - 16:33
- Güncelleme : 05.08.2020 - 16:33
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir plajda, eşiyle birlikte bir süre güneşlenen Hasan Can Koru, suya girmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine plaja sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi plajda yapılan 72 yaşındaki Koru'nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Sağlık görevlilerince ambulansla Darıca'daki özel hastaneye kaldırılan Koru, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.