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    Kocaeli'de dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

    Başiskele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düşerken, yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 08.01.2022 - 07:13
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    Kocaeli'de dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

    Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde, Reşat Bomba yönetimindeki 41 BP 164 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kiraz Deresi’ne düştü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi.

    TERS DÖNEN MİNİBÜSTE SIKIŞAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri az miktarda suyun bulunduğu dereye düşerek ters dönen minibüs içerisinde sıkışan sürücü Reşat Bomba’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

    Kocaeli de dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı #1

    Sedyeye konularak dereden yola taşınan sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Reşat Bomba, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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