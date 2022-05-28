Kocaeli'de devrilen kamyondaki hafriyat yola saçıldı

TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak yan yatan hafriyat kamyonu sürücüsü yaralanırken, kamyondaki hafriyat yola döküldü. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli TEM Otoyolu Kuruçeşme bölgesinin Ankara istikametinde kaza yaşandı.

A.A. idaresindeki 34 DRL 003 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Tonlarca hafiryat otoyola döküldü

Bu esnada savrulan kamyon, yolun ortasında devrilirken, tonlarca hafriyat yola saçıldı.

Şoför hastaneye kaldırıldı

İHA'nın aktarımına göre, kazanın Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik normale döndü

Kazadan dolayı oluşan uzun araç kuyrukları bir süre tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılması ve hafriyarın temizlenmesiyle normal seyrine döndü.