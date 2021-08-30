Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 6 yaralı

TEM'de takla atan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde M.A. idaresindeki 34 AE 2780 plakalı otomobil, yol üzerinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazanın şiddetinde otomobilde bulunan 6 kişi yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILAR ÇIKARILDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, ters dönmüş otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim etti.





HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde bulunan vatandaşların evleri için aldığı alışveriş malzemeleri yolda kalırken, kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.





HAYATİ TEHLİKE BULUNMUYOR

Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



