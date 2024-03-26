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Kocaeli'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı Darıca ilçesinde bir evde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.