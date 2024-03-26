Kocaeli'de doğalgaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

AA
Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlıEmek Mahallesi Cevher Sokak'ta bir apartmanın giriş katında, doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Patlama sonrası dairede yangın çıktı.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişi dumandan etkilendi
Patlamada Eren Ş. yaralandı, apartman sakinlerinden 3 kişi de dumandan etkilendi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bir otomobil zarar gördü
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi, park halindeki 1 otomobil de zarar gördü.
Polis ekiplerinin yaşanan kazayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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